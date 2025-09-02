Макет надводного безпілотного човна Magura V7 зустрічатиме іноземні делегації у будівлі МЗС

Макет надводного безпілотного човна Magura V7 розмістили у будівлі МЗС України на доповнення до вже представлених зразків озброєння, які демонструють іноземним делегаціям, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Іноземців у МЗС зустрічатиме "Магура". Доповнили новим експонатом нашу виставку української сили в МЗС, на якій представлено провідні новітні зразки озброєння, дронів і військової техніки українського виробництва. Тепер тут буде й макет надводного безпілотного човна Magura V7, який не лише знищив третину кораблів чорноморського флоту РФ, а й першим у світі збив бойовий літак Су-30 з моря, саме у представленій модифікації". - написав Сибіга у Facebook.

Міністр зазначив, що макет передала компанія-виробник за сприяння Головного управління розвідки Міністерства оборони, основного оператора цього засобу.

"Виставка популяризує українську зброю та демонструє оборонно-промисловий потенціал України для міжнародних партнерів з метою залучення інвестицій, масштабування виробництва та нарощування частки українських озброєнь на фронті. Крім того, ця зброя, звісно, справляє враження на наших високопоставлених іноземних гостей. Вони бачать, що сучасна Україна — це сила. Що це — держава, яка вже сьогодні є контрибʼютором євроатлантичної безпеки. Яка здатна асиметричними рішеннями та сміливістю робити внесок в глобальну безпеку", - наголосив Сибіга.

