Інтерфакс-Україна
Події
09:37 15.05.2025

ГУР представило нові морські дрони MAGURA

2 хв читати
ГУР представило нові морські дрони MAGURA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало нові морські дрони сімейства Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA), що значно розширять можливості України в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація MAGURA V7 відбулась у Києві за участю керівника ГУР Кирила Буданова. Крім того, ГУР показав модифіковані MAGURA V5 та V6. Дрони MAGURA, що є багатофункціональною платформою, можуть працювати по різних цілях та у різноманітних операціях (від евакуаційних до ураження винищувачів).

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що дронами сімейства MAGURA станом на зараз знищено вже 21 ворожу ціль, і це світовий рекорд.

"Сьогодні ми презентуємо дрони MAGURA. Це українська інновація, що вже змінила і ще обов'язково змінить хід цієї війни. Ми показуємо розробку, якою ГУР, спецпідрозділ "Група 13", за наказом генерала Буданова, нищить ворожий чорноморський флот, і не тільки", - сказав Юсов.

Він наголосив, що MAGURA постійно вдосконалюється, але успішне застосування дронів було б неможливе без професійної роботи розвідників.

"Група 13", спецпідрозділ ГУР МО, складова підрозділу безпілотних та роботизованих систем, ефективно нищить ворога і захищає Україну", - додав Юсов.

Представник "Групи 13" під час презентації розповів, що для спецпідрозділу було викликом "почати нашу роботу з нуля", адже не було нікого, хто міг би поділитися досвідом у цьому.

"На сьогодні ми можемо впевнено казати, що ГУР і "Група 13" самостійно витіснила чорноморський флот до пункту їхнього базування. Вони абсолютно скуті у своїх діях, не виконують завдання за призначенням", - підкреслив представник.

Також у "Групі 13" розповіли, що під час їхньої роботи великим викликом була російська авіація, якій вдалося знайти протидію. зокрема завдяки розробці дронів з ракетами. Як наголосили в ГУР, 31 грудня 2024 року стався "переломний момент в історії флоту", адже саме тоді завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8 та пошкодили третій. .

У воєнній розвідці нагадали, що саме унікальні дрони MAGURA 2 травня 2025 року вперше в історії знищили два російські винищувачі Су-30. До цього морські дрони MAGURA знищили 9 ворожих кораблів із загальної кількості 16 уражених.

Також під час презентація відбулася церемонія спецпогашення марки MAGURA за участю гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Теги: #морські_дрони #magura #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:45 09.05.2025
Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

Революція на воді: як дрони Magura нищать російські кораблі

12:45 04.05.2025
Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

14:20 03.05.2025
Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

18:46 29.04.2025
Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

17:29 16.04.2025
ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

14:41 16.04.2025
В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

10:21 16.04.2025
Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

16:39 04.02.2024
Російський катер "Івановєц" потопили шістьома українськими дронами Magura - Буданов

Російський катер "Івановєц" потопили шістьома українськими дронами Magura - Буданов

15:44 18.08.2023
Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

Росіяни готують екіпажі своїх кораблів до протидії морським дронам - Military Media Center

07:00 23.11.2022
До будівництва українського флоту морських дронів приєдналися громадяни 93-х країн

До будівництва українського флоту морських дронів приєдналися громадяни 93-х країн

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Окупанти втратили впродовж доби 1220 військовослужбовців

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

ОСТАННЄ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

Зеленський привітав українців з Днем вишиванки та Днем сім'ї

До "Мрії" під’єдналися вже 500 шкіл по всій Україні

Рютте: Ми ще не вирішили, кого з партнерів запросити на саміт у Гаазі

Україна виконала всі необхідні передумови для відкриття 1-го переговорного Кластеру про вступ до ЄС - Стефанішина

Другий півфінал "Євробачення-2025" відбудеться в четвер, Україна цього разу не голосує

На фронті від початку минулої доби відбулось 168 зіткнень

Міністри енергетики України і Франції обговорили у Варшаві питання подальшої співпраці

Японські автовиробники зіткнулися з втратою $19 млрд через мита Трампа

Росіяни масовано атакували село на Сумщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА