ГУР представило нові морські дрони MAGURA

Головне управління розвідки Міністерства оборони України презентувало нові морські дрони сімейства Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus (MAGURA), що значно розширять можливості України в акваторії Чорного моря.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", презентація MAGURA V7 відбулась у Києві за участю керівника ГУР Кирила Буданова. Крім того, ГУР показав модифіковані MAGURA V5 та V6. Дрони MAGURA, що є багатофункціональною платформою, можуть працювати по різних цілях та у різноманітних операціях (від евакуаційних до ураження винищувачів).

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що дронами сімейства MAGURA станом на зараз знищено вже 21 ворожу ціль, і це світовий рекорд.

"Сьогодні ми презентуємо дрони MAGURA. Це українська інновація, що вже змінила і ще обов'язково змінить хід цієї війни. Ми показуємо розробку, якою ГУР, спецпідрозділ "Група 13", за наказом генерала Буданова, нищить ворожий чорноморський флот, і не тільки", - сказав Юсов.

Він наголосив, що MAGURA постійно вдосконалюється, але успішне застосування дронів було б неможливе без професійної роботи розвідників.

"Група 13", спецпідрозділ ГУР МО, складова підрозділу безпілотних та роботизованих систем, ефективно нищить ворога і захищає Україну", - додав Юсов.

Представник "Групи 13" під час презентації розповів, що для спецпідрозділу було викликом "почати нашу роботу з нуля", адже не було нікого, хто міг би поділитися досвідом у цьому.

"На сьогодні ми можемо впевнено казати, що ГУР і "Група 13" самостійно витіснила чорноморський флот до пункту їхнього базування. Вони абсолютно скуті у своїх діях, не виконують завдання за призначенням", - підкреслив представник.

Також у "Групі 13" розповіли, що під час їхньої роботи великим викликом була російська авіація, якій вдалося знайти протидію. зокрема завдяки розробці дронів з ракетами. Як наголосили в ГУР, 31 грудня 2024 року стався "переломний момент в історії флоту", адже саме тоді завдяки ракетному морському дрону Magura V5 спецпризначенці вперше у світі знищили повітряну ціль ― два російські гелікоптери Мі-8 та пошкодили третій. .

У воєнній розвідці нагадали, що саме унікальні дрони MAGURA 2 травня 2025 року вперше в історії знищили два російські винищувачі Су-30. До цього морські дрони MAGURA знищили 9 ворожих кораблів із загальної кількості 16 уражених.

Також під час презентація відбулася церемонія спецпогашення марки MAGURA за участю гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.