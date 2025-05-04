Інтерфакс-Україна
Події
10:36 04.05.2025

Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА

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Окупанти обстріляли два райони Донеччини, є загиблі та постраждалі - ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські війська за добу 53 рази обстріляли два райони Донецької області, є загиблі та постраждалі, а також значні руйнування, повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 53 рази обстріляли населені пункти Донеччини", - написав він в телеграмі.

За його словами, у Покровському районі в Білозерському обстріляна закинута промзона. У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 6 будівель. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 14 приватних будинків.

У Краматорському районі в Зарічному Лиманської громади знищено будинок. В Андріївці пошкоджено 7 нежитлових будівель і 3 будинки. У Новодонецькому пошкоджено склад. У Слов'янську пошкоджено 3 склади і 2 автівки. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, 3 лінії електропередач, 2 газогони та інфраструктурний об'єкт. В Іллінівській громаді пошкоджено 19 об'єктів: 15 в Олександро-Калиновому і 4 в Яблунівці.

Філашкін додав, що за добу з лінії фронту евакуйовано 94 людини, у тому числі 22 дитини.

Теги: #донецька_область #обстріли

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