У лікарнях Запоріжчини залишаються 16 постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА, їхня загальна кількість досягла 34 осіб - Федоров

У лікарнях Запорізької області залишаються 16 постраждалих внаслідок російських обстрілів в ніч на 2 травня, загальна кількість постраждалих досягла вже 34 осіб, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"16 постраждалих від російських обстрілів залишаються у лікарнях обласного центру. Загалом після цієї атаки до медиків звернулися 34 людини", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, двоє з них у тяжкому стані. Це чоловіки, які отримали травми внаслідок ударів ворожих шахедів по Запоріжжю у ніч з 1 на 2 травня.

Інші пацієнти в стані середньої тяжкості. Їм надається вся необхідна допомога.

Як повідомлялося, в ніч на 2 травня російські війська безпілотниками вдарили по Запоріжжю.