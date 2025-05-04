Інтерфакс-Україна
Події
09:26 04.05.2025

Збито 69 ворожих БПЛА, 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей – Повітряні сили

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Збито 69 ворожих БПЛА, 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей – Повітряні сили
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українські військові у ніч на неділю збили 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів), 80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків), повідомляють Повітряні сили.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 4 травня (із 21.00 3 травня) противник атакував 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Разом з тим 80 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.

Теги: #збиття #повітряні_сили #бпла

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