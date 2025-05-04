Інтерфакс-Україна
Події
08:35 04.05.2025

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало 9 людей – Прокудін

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Російські війська у суботу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало 9 людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Комишани, Микільське, Білозерка, Розлив, Незламне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Новоберислав, Урожайне, Тягинка, Львове, Одрадокам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Дудчани, Нововоронцовка, Монастирське, Бургунка, Новокаїри, Осокорівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7630

Теги: #херсонська #постраждалі #обстріли

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