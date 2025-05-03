Інтерфакс-Україна
Події
17:44 03.05.2025

В Офісі президента обговорили кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР

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В Офісі президента обговорили кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Брусило провів онлайн-нараду щодо результатів візиту президента України Володимира Зеленського до Південно-Африканської Республіки.

"Ішлося про конкретні кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР. Особливу увагу приділили розвитку співпраці у сферах енергетики, цифрових технологій та агропромислового комплексу", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Під час наради визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, серед яких спільні проєкти в галузі розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією, відновлюваної енергетики та розвитку цифрових технологій.

Брусило, коментуючи візит президента до ПАР, наголосив що важливо поглиблювати відносини з Південно-Африканською Республікою як важливим партнером на Африканському континенті й учасником G20.

"Візит президента України до ПАР відкрив нові можливості для розширення нашої присутності на Африканському континенті. Наше завдання – забезпечити ефективну реалізацію досягнутих домовленостей і сприяти розвитку економічної співпраці між нашими країнами", – додав він.

Теги: #пар #зеленський #офіс_президента

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