У Львові 4 травня частково змінять рух на майже 40 маршрутах громадського транспорту через напівмарафон

Рух майже 40 маршрутів громадського транспорту буде змінено у Львові у неділю, 4 травня, через проведення у місті напівмарафону "Нова пошта Львів напівмарафон", повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"У неділю, 4 травня, на час проведення заходу деякі вулиці будуть закриті для руху транспорту, а частина маршрутів громадського транспорту курсуватиме зі змінами", - вказано у повідомленні.

З 8:30 до 14:00 год закритими будуть пл. Галицька (перетин з вул. Галицькою) – просп. Шевченка – вул. Дудаєва, вул. Томашівського – вул. Скорика – пл. Маланюка – вул. Вороного – пл. Міцкевича – просп. Свободи – пл. Різні – просп. Чорновола – вул. Липинського до вул. Хмельницького.

Як зазначав керівник управління транспорту міськради Олег Партика, основі потоки об’їздів громадського та фактично і приватного транспорту будуть через вулиці Підвальну – Гонти – Замарстинівську – Гайдамацьку – Хмельницького. З іншої сторони - через вулиці Клепарівську та Джерельну. Загалом планують змінити рух майже 40 маршрутів автобусного та електротранспорту, а ще два маршрути - тролейбус №33 та трамвай №7 - у неділю до 14:00 не курсуватимуть взагалі.

Детальний опис змін у русі розміщено на сайті Львівської міської ради.

За даними міської ради, до участі у напівмарафоні зголосилося понад 5 тисяч учасників і головна мета заходу – зібрати 7 млн грн. на підтримку Національного реабілітаційного центру Unbroken.