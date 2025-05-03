Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

Короткочасні дощі, вдень грози очікуються у західних областях України у неділю, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°.

У Києві 4 травня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 4 травня найвища температура вдень була 30,1° тепла в 2018р., найнижча вночі 0,6° нижче нуля в 1965р.

У понеділок, 5 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози, лише на південному сході країни без опадів.

Вітер південно-західний, в західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°, у західних областях 11-16°.

В Києві 5 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.