Інтерфакс-Україна
Події
13:19 03.05.2025

Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

1 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть теплими, з короткочасними дощами і грозами

Короткочасні дощі, вдень грози очікуються у західних областях України у неділю, вдень і північних, Вінницькій та Черкаській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім південного сходу, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у південно-східній частині 4-9° тепла; вдень 23-28°, на заході країни 20-25°.

У Києві 4 травня вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 4 травня найвища температура вдень була 30,1° тепла в 2018р., найнижча вночі 0,6° нижче нуля в 1965р.

У понеділок, 5 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень місцями грози, лише на південному сході країни без опадів.

Вітер південно-західний, в західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 16-21°, на півдні та сході країни до 24°, у західних областях 11-16°.

В Києві 5 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:08 03.05.2025
Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

Грози та сильний вітер очікуються на півночі та в центрі України в неділю

13:27 02.05.2025
В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

В Україні у більшості регіонів очікується тепла погода вдень, подекуди дощі та грози

13:02 01.05.2025
Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

13:11 30.04.2025
Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

13:23 28.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

13:24 27.04.2025
В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

В Україні збережеться прохолодна погода без опадів, вночі очікуються заморозки

13:17 25.04.2025
В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

В Україні на вихідних очікуються короткочасні дощі, місцями з грозою

13:37 24.04.2025
Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

Заморозки очікуються в Україні в неділю та на початку наступного тижня

13:06 24.04.2025
Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

Похолодання прийде в Україну найближчими днями, скрізь пройдуть дощі з грозами

13:41 23.04.2025
В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

В Україні в найближчі дві доби - прохолодна погода з дощами, місцями грози

ВАЖЛИВЕ

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Зеленський: Маю надію, що Рада ратифікує угоду зі США

Зеленський про можливий вихід США з переговорного процесу: Я впевнений, що Європа буде поруч

ОСТАННЄ

Військові ГУР ударом з морського дрона вперше у світі знищили ворожий бойовий літак

Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

УЧХ працює на ліквідації наслідків російських атак БпЛА на Харків

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

Через ворожі авіаудари по Боровій Харківської області загинув місцевий житель

Через атаку ворожих БпЛА на прифронтове селище на Харківщині сталася пожежа, постраждали дві жінки

Країни, які допомагали РФ, точно не братимуть участі у відбудові України - Зеленський

Зеленський висловив здивування щодо передбаченої угодою про копалини наглядової ради "3 на 3"

Окупанти вдарили КАБом по будівлі частини ДСНС у Куп’янську, без постраждалих

Зеленський: В усіх варіантах гарантій безпеки для України номером один є сильна українська армія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА