Через атаку ворожих БпЛА на прифронтове селище на Харківщині сталася пожежа, постраждали дві жінки

Двоє літніх жінок постраждали внаслідок масованої атаки російських БпЛА у суботу під ранок по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області.

"В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 м кв. Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. Постраждало 2 жінки: 86 та 72 років", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, селищні комунальні служби та медики.