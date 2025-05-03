Інтерфакс-Україна
Події
12:31 03.05.2025

Через атаку ворожих БпЛА на прифронтове селище на Харківщині сталася пожежа, постраждали дві жінки

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Двоє літніх жінок постраждали внаслідок масованої атаки російських БпЛА у суботу під ранок по центральній частині селища Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області.

"В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торговельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 м кв. Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торговельні заклади та павільйони. Постраждало 2 жінки: 86 та 72 років", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, селищні комунальні служби та медики.

Теги: #харківська_область #бпла_рф

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