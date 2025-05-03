Інтерфакс-Україна
Події
03:58 03.05.2025

В РФ занепокоєні зближенням США та України після підписання угоди про видобуток корисних копалин - ЗМІ

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У Москві зростає занепокоєння щодо втрати переваги в переговорах зі США після того, як Україна підписала угоду про економічне партнерство, яка надає Вашингтону преференційний доступ до майбутніх угод з видобутку корисних копалин в Україні, повідомляє Washington Post, опираючись на слова російських офіційних осіб.

За лаштунками серед російської еліти зростає занепокоєння, що ця угода може змінити баланс сил між США та Україною, що ускладнить Росії укладення мирної угоди на вигідних умовах. За словами аналітиків, угода фактично символізує, що США готові захищати Україну, ставши її економічними партнерами.

"Угода передбачає створення інвестиційного фонду, який обслуговуватиме надходження від угод з видобутку корисних копалин, а також військову допомогу, що буде вважатися інвестицією США. Росія раніше наполягала на припиненні поставок зброї в Україну, але після цієї угоди перспектива зняття санкцій для Росії здається менш імовірною", - зазначається в повідомленні.

Економічні труднощі Росії та зростаючий дефіцит бюджету змушують уряд обирати між досягненням миру з США або продовженням війни. Погіршення економічної ситуації, зокрема зростання інфляції та проблеми в банківській системі, додають тиску на Кремль для прийняття рішення про мирні переговори.

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2025/05/02/russia-reaction-minerals-deal-ukraine-trump/

Теги: #рф #угода #сша

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