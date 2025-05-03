Інтерфакс-Україна
Події
00:35 03.05.2025

Зеленський про атаку на Харків: доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах

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У ніч з п’ятниці на суботу Росія здійснила масовану атаку на Харків, застосувавши десятки ударних дронів типу, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, підприємства та об’єкти цивільної інфраструктури. Станом на ранок відомо про понад 40 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби.

"Жодних військових цілей не було і не могло бути. Росія б’є по житловій забудові саме тоді, коли українці вдома, коли вони вкладають своїх дітей спати. Віддавати такі накази, виконувати їх можуть тільки нелюди", — написав глава держави.

Президент закликав міжнародних партнерів до рішучих дій і наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони.

"Доки світ зволікає з рішеннями, майже кожна ніч в Україні обертається на жах, через який втрачаються життя. Україні потрібне посилення ППО. Потрібні сильні і реальні рішення від наших партнерів: Сполучені Штати, Європа, усі наші партнери, які прагнуть миру. Лише сила та санкції примусять Росію зупинитись", — наголосив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14063

Теги: #харків #зеленський

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