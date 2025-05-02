Внаслідок обстрілу Марганця постраждали четверо людей, серед них дворічна дитина - Нацполіція

Російські війська в п’ятницю близько 15:30 обстріляли місто Марганець у Дніпропетровській області, внаслідок чого поранення отримали четверо людей, зокрема дворічний хлопчик, повідомляє Національна поліція України в Телеграм у п’ятницю.

"Перші снаряди полетіли на одну з вулиць, другий удар прийшовся у двір приватного домоволодіння", – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, осколкове поранення дістала 42-річна жінка. Крім того, після обстрілу до лікарів звернулося подружжя з дворічною дитиною.

"Родина вчасно зреагувала на небезпеку та після першого ворожого удару спустилась до укриття. Снаряд поцілив прямо під стіну їхнього будинку", – зазначили у відомстві.