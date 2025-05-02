Інтерфакс-Україна
Події
20:46 02.05.2025

У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

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У Клавдієвому-Тарасовому під Києвом у руках 12-річного хлопця вибухнула граната, батько затриманий

12-річний хлопець госпіталізований з травами, отриманими внаслідок вибуху гранати, яка зберігалися на території приватного домоволодіння у селищі Клавдієво-Тарасове Бучанського району Київської області.

"Хлопець на території приватного домоволодіння виявив у підсобному приміщенні дві гранати. З однієї з них він викрутив запал та виніс вибухонебезпечний предмет на вулицю. Під час гри пристрій здетонував у руці дитини. Хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до медичного закладу", - повідомляє відділ комунікації поліції Київської області у п'ятницю.

Правоохоронці отримали повідомлення про інцидент у четвер, 1 травня, о 20:26. Вони провели обшук за місцем події, під час якого виявили та вилучили корпуси гранат "РГД-5" та "Ф-1", а також підривач до ручних гранат "УЗРГМ-2", які за місцем проживання зберігав батько потерпілого.

41-річного чоловіка затримано. Слідчі Бучанського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом незаконного зберігання боєприпасів та недбалого зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263, ст. 264 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #граната #дитина #київська

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