Інтерфакс-Україна
Події
19:20 02.05.2025

Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко

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Компенсацію отримали вже 48 киян, чиє житло пошкоджено обстрілом 24 квітня, надійшла 61 заява – Кличко
Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

48 мешканців Святошинського району Києва, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу 24 квітня, вже отримали від міста по 40 тисяч гривень в якості компенсації оренди житла, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Йдеться про виплати по 40 тисяч гривень допомоги - в розрахунку на 2 місяці на оренду житла. 48 людей вже отримали цю допомогу. І ми вже готуємо зміни до програми "Турбота", щоб оплачувати оренду постраждалим мешканцям поки місто відновлює їх житло", - повідомив Кличко у Телеграм.

Мер зазначив, що від мешканців Святошинського району, чиє житло стало непридатним для помешкання внаслідок обстрілу 24 квітня, вже надійшла 61 заява на отримання матеріальної допомоги, і такі заяви продовжують надходити.

Ще 320 людей, квартири яких також постраждали 24 квітня, але придатні для проживання, вже отримали від міста по 10 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу столиця виплачує з 2022 року, наголосив Кличко.

Загалом, за його словами, столиця вже виплатила 170 млн одноразової допомоги постраждалим мешканцям.

Як повідомлялося, що внаслідок атаки на Київ 2024 року було пошкоджено 106 будівель, серед яких – 84 житлових. Один будинок повністю знищено. Також пошкоджено чотири школи, два дитячих садка, низка медичних, спортивних та інших соціальних установ та 74 транспортні засоби, з яких 50 не підлягають ремонту. Тоді загинуло 12 людей, більш як 90 постраждали, серед них 12 дітей, 44 людини було госпіталізовано. Один з постраждалих пізніше помер у лікарні.

 

Теги: #київ #обстріл #компенсація

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