РФ у квітні випустила набагато менше дронів по Україні, ніж у лютому та березні, але наростила кількість ракетних ударів – ЦПД

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Російські окупанти випустили 2 тис 560 дронів по території України протягом квітня 2025 року, що у понад півтора рази менше, ніж у попередні місяці, повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у Телеграм у п'ятницю.

За даними ЦПД, отриманими від Повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні у березні 4 тис 198 дронів, у лютому – 3 тис 912, у січні – 2 ти 567.

При цьому у квітні ворог випустив по Україні 127 крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет, а також ракет інших типів, що суттєво більше, ніж у минулі місяці. Повідомляється, що протягом березня російські окупанти випустили 87 ракет різних типів по Україні, протягом лютого – 99, протягом січня – 61.

"Кожен місяць — тисячі дронів і десятки ракет різного типу. Ця статистика не просто цифри, а докази систематичного та цілеспрямованого терору рф, яка попри всі заяви про готовність до миру, демонструє бажання воювати далі", - відзначається у повідомленні.