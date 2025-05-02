Більшість контрактів АОЗ у 2026р. будуть з вітчизняними виробниками – керівник офісу наземної техніки

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Наступного року більшість контрактів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) буде з вітчизняними виробниками, заявив керівник офісу наземної техніки АОЗ Сергій Пролубщиков.

"Український оборонно-промисловий комплекс набирає обертів… І тому ми вважаємо, що у 2026 році вже переважна кількість контрактів буде саме з вітчизняними виробниками", - сказав він на брифінгу у п’ятницю.

Пролубщиков зазначив, що минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.

За його словами, наразі єдиною нішею в постачанні, яка переважно залишається за іноземними постачальниками, є боєприпаси. Однак він зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс поступово нарощує потужності і у цьому напрямі.

АОЗ - національна агенція, що забезпечує боєприпаси, БПЛА та техніку для потреб ЗСУ.