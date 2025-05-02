Інтерфакс-Україна
Події
13:40 02.05.2025

Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

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Влада Донеччини оголосила примусову евакуацію сімей з дітьми з двох сіл Шахівської громади

З двох сіл Шахівської громади Донецької області у примусовому порядку планують евакуювати сім'ї з дітьми, наразі там проживає близько 80 дітей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"У двох селах Шахівської громади розпочинаємо примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками. Йдеться про села Шахове і Торецьке. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС. Всього у Шаховому та Торецькому наразі орієнтовно перебуває 80 дітей", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

Філашкін дав доручення місцевій владі та керівникам структурних підрозділів ОДА якомога швидше організувати належну евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

Наразі примусова евакуація родин з дітьми відбувається з населених пунктів, розташованих за 10 км від лінії фронту. Але цю відстань планується збільшити до 15 км.

Теги: #села #донецька_область #евакуація

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