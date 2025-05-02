На Черкащині затримано 17 учасників наркобізнесу з щомісячним доходом в 1 млн грн

Правоохоронці Черкащини затримали 17 учасників злочинної наркоорганізації зі щомісячним доходом в 1 млн грн, яка "працювала" у декількох регіонах країни, зокрема в Одесі та на території Київської області, повідомила Національна поліція.

"Організувала її діяльність 33-річна мешканка. Ділки замовляли наркотики великими партіями по 2-3 кг, фасували їх і збували на території Одеси, а також Черкаської й Київської областей. Замовлення отримували через спеціально створені телеграм-канали, а гроші за "товар" — на банківські картки, оформлені на підставних осіб, та криптогаманці", - йдеться у повідомленні Національної поліції на сайті у п'ятницю.

Повідомляється, що оперативники та слідчі більше ніж пів року збирали докази причетності учасників злочинної групи до "схеми" розповсюдження метадону. До її організації причетна група осіб, яка діяла за чітко налагодженим механізмом.

У ході слідства встановлено, що організувала канал постачання та збуту наркотиків у кількох регіонах країни жителька Черкаської області. До ведення "бізнесу" жінка залучила ще 16 осіб, дії яких постійно тримала під особистим контролем. Кожен фігурант мав окрему роль у злочинному процесі: від адміністрування телеграм-каналів і прийому "клієнтських" замовлень до постачання метадону і здійснення закладок.

Лідерка угруповання разом із 33-річним співорганізатором замовляла наркотики великими партіями — кожне замовлення могло сягати 3 кг. Отриманий метадон фігуранти зберігали за місцями проживання, де фасували його на так звані "майстер-клади". Ділки на власному автомобілі транспортували метадон до заздалегідь обумовлених локацій у Черкасах та Одесі.

Замовлення наркобізнесмени отримували через низку створених телеграм-каналів, які адмініструвати самі ж учасники. Номери банківських карток для оплати замовлення та координати "закладок" "клієнтам" надсилали також у месенджері.

За попередніми підрахунками, щомісячний дохід учасників наркобізнесу сягав мільйон гривен. Близько 5 000 доларів витрачалося на закупівлю наркотиків, виплату "зарплат" працівникам, а також утримання та заправку автомобілів. Решту "прибутку" ділки виводили на криптогаманці — один з учасників злочинної групи підшукував підставних осіб, на чиї дані відкривав рахунки. Наприкінці кожного місяця лідерка наркоугруповання розподіляла накопичені гроші між усіма співучасниками.

30 квітня за силової підтримки спецпідрозділу ДСР Нацполіції правоохоронці затримали 17 учасників злочинної організації у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Цього ж дня провели 24 обшуки на території Черкаської, Київської, Одеської та Миколаївської областей за місцями проживання та в автомобілях групи наркозбувачів. За результатами проведених заходів вилучили гроші у різній валюті на загальну суму майже 3 млн грн, пакунки з наркотиками та психотропами, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Вилучені під час проведення обшуків заборонені речовини направлені до Черкаського НДЕКЦ МВС для проведення експертиз. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності злочинної наркоорганізації. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Максимальне покарання, що може загрожувати наркобізнесменам — до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.