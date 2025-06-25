СБУ викрила схему продажу фейкових "Дії", "Резерв+" та військових документів для ухилення від мобілізації

Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації у Черкаській, Київській та Житомирській областях.

"За результатами комплексних заходів ліквідовано злочинну групу, яка продавала ухилянтам фейкові застосунки "Дія" та "Резерв+", а також підроблені документи. Йдеться про фальшиві посвідчення військовозобов'язаних, довідки про проходження ВЛК та бронювання", - повідомляється в телеграм-каналі в середу.

За даними слідства, до організації оборудки причетні 5 фігурантів, які діяли у складі злочинної групи. Двоє з них – студенти Житомирського вищого навчального закладу, які створили "клони" мобільних застосунків "Дія" та "Резерв+".

"Ділки вносили персональні дані до електронних кабінетів військовозобов’язаних, щоб вводити в оману представників ТЦК під час перевірки документів", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, свої телефонні додатки фігуранти продавали через спеціально розроблені телеграм-боти.

Ще троє фігурантів – мешканці Черкащини, які торгували псевдозастосунками та підробляли документи для ухилянтів.

"Для виготовлення фальшивки ділки обладнали підпільну типографію прямо на території приватної СТО. Вартість підробки становила до 6,5 тис. американських доларів з ухилянта", - повідомляє СБУ.

При обшуках за місцями проживання фігурантів на території Черкаської, Київської та Житомирської областей виявлено фіктивні висновки ВЛК, підроблені печатки, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше обладнання, які зловмисники використовували у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів одному з організаторів оборудки повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання для притягнення до відповідальності всіх учасників "схеми". Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.