Інтерфакс-Україна
Події
16:28 30.10.2025

У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу

1 хв читати
У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили двох наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу, їм повідомлено про підозру, наразі підозрювані перебувають під вартою, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Наркобізнес організували двоє чоловіків 49 та 42 років. На Полтавщині вони орендували приватний будинок, де вирощували канабіс та згодом сушили й готували для збуту. Під час обшуку у них виявили 50 мішків рослини канабісу та 5 кілограмів готової речовини", - йдеться у повідомленні прокуратури в телеграм у четвер.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва чоловікам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України). Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #конопля #наркобізнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 14.05.2025
Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

12:45 02.05.2025
На Черкащині затримано 17 учасників наркобізнесу з щомісячним доходом в 1 млн грн

На Черкащині затримано 17 учасників наркобізнесу з щомісячним доходом в 1 млн грн

16:43 10.06.2022
У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

13:10 26.07.2021
На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю 300 млн грн

На Херсонщині виявили рекордний посів конопель вартістю 300 млн грн

20:04 20.09.2018
Кива звинувачує Саакашвілі в тому, що його звільнили з Нацполіції

Кива звинувачує Саакашвілі в тому, що його звільнили з Нацполіції

ВАЖЛИВЕ

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

За ексглаву "Укренерго" Кудрицького внесли 13,7 млн грн застави – джерела

На Вінничині померла семирічна дитина, поранена через російський удар

Сирський: Працюємо над посиленням стійкості оборони на Покровському напрямку. Кожен командир має організувати якісне виконання завдань

В Запоріжжі виявили тіло ще одного загиблого – ОВА

ОСТАННЄ

У Резерв+ з’явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину

Речник МЗС закликав журналістів не вірити пропозиціям Путіна щодо "коридорів" у зоні бойових дій: Я на власні очі бачив це у 2014р. в Іловайську

Єрмак обговорив з послом Канади ключові напрямки співпраці країн

Чоловік загинув через російський обстріл Херсона

Виставку Ukraine WOW продовжено до 30 листопада

В Україні до теплопостачання підключено 62% споживачів

Екскерівника київського "Беркуту" заочно засуджено до 10 років ув’язнення

Головний прапор України тимчасово приспустили через сильний вітер – КМДА

Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше 1% - Work.ua

За умови продовження тиску збитки РФ становитимуть не менше $50 млрд за рік - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА