У Києві викрили наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрили двох наркоаграріїв, у яких вилучили 50 мішків коноплі та 5 кг канабісу, їм повідомлено про підозру, наразі підозрювані перебувають під вартою, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Наркобізнес організували двоє чоловіків 49 та 42 років. На Полтавщині вони орендували приватний будинок, де вирощували канабіс та згодом сушили й готували для збуту. Під час обшуку у них виявили 50 мішків рослини канабісу та 5 кілограмів готової речовини", - йдеться у повідомленні прокуратури в телеграм у четвер.

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури Києва чоловікам повідомлено про підозру (ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 307 КК України). Їх затримали в порядку ст. 208 КПК України. Її санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.