У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

Урядовий законопроєкт щодо використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях зареєстровано у Верховній Раді.

Як повідомляє сайт українського парламенту, законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" зареєстровано в п'ятницю.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.