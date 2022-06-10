Медицина

16:43 10.06.2022

У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

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У Раді зареєстровано законопроєкт про використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях

Урядовий законопроєкт щодо використання конопель у медичних, промислових та наукових цілях зареєстровано у Верховній Раді.

Як повідомляє сайт українського парламенту, законопроєкт №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни" зареєстровано в п'ятницю.

Текст законопроєкту поки що не оприлюднено.

Теги: #законопроект #медицина #конопля

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