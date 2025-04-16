НАБУ викрило схему одержання хабарів за неправдиву оцінку землі у Черкаській області

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили механізм одержання неправомірної вигоди за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти, повідомила пресслужба НАБУ.

У НАБУ розповіли, що один зі співзасновників товариства у сфері оцінки землі у 2023 році висунув депутату Черкаської облради вимогу надати хабар за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови погрожував значно завищити оцінку.

"Замість того, щоб повідомити компетентним органам про вимагання неправомірної вигоди, депутат погодився та перевів необхідну суму на банківську картку іншого співзасновника товариства, який перерахував 50% партнеру, а решту залишив собі", — зазначили у відомстві.

Товариство підготувало звіт з не завищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього. Подібні земельні "послуги" надавалися співзасновниками товариства систематично.

Про підозру повідомили співзасновнику товариства за ч. 4 ст. 368-4 КК України і ч. 1 ст. 209 КК України, а також депутату облради за ч. 1 ст. 368-4 КК України.