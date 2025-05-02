Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

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Кабінет міністрів 1 травня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди з США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та просить ухвалити його якнайскоріше, теоретично це можливо вже 8 травня.

"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", – цитує відповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з "Години уряду" в Раді у п’ятницю народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") на запитання про плани ратифікувати документ вже 8 травня.

Прем’єр також підтвердив, що після ратифікації планується підписання ще двох угод – про обмежене партнерство та інші деталі його роботи.

"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої угоди", – сказав, за словами Железняка, Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що, за попередньою домовленістю, Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови буде зареєстровано в США, але матиме рахунок в Україні й поповнення у гривні.

За словами прем’єра, ця угода є безстроковою, але через 10 років сторони можуть розподіляти прибутки і порушити питання про її зупинення, додав також депутат.