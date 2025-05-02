Інтерфакс-Україна
Події
11:35 02.05.2025

Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США

1 хв читати
Прем’єр просить Раду якнайскоріше ратифікувати угоду про інвестфонд відбудови зі США
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/9414

Кабінет міністрів 1 травня вніс до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію міжурядової угоди з США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови та просить ухвалити його якнайскоріше, теоретично це можливо вже 8 травня.

"Ми просимо про ратифікацію чим скоріше. Будемо вдячні", – цитує відповідь прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з "Години уряду" в Раді у п’ятницю народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") на запитання про плани ратифікувати документ вже 8 травня.

Прем’єр також підтвердив, що після ратифікації планується підписання ще двох угод – про обмежене партнерство та інші деталі його роботи.

"Наступного тижня переговорна команда повернеться зі Штатів, і будуть надавати деталі двох інших угод. Але вони мають бути вже підписані після ратифікації першої угоди", – сказав, за словами Железняка, Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що, за попередньою домовленістю, Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови буде зареєстровано в США, але матиме рахунок в Україні й поповнення у гривні.

За словами прем’єра, ця угода є безстроковою, але через 10 років сторони можуть розподіляти прибутки і порушити питання про її зупинення, додав також депутат.

Теги: #ратифікація #угода #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:34 02.05.2025
Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

11:38 02.05.2025
Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США

Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США

09:29 02.05.2025
Раді пропонують ратифікувати угоду про корисні копалини

Раді пропонують ратифікувати угоду про корисні копалини

00:08 02.05.2025
Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

23:46 01.05.2025
Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

20:30 01.05.2025
Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

20:24 01.05.2025
Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

19:29 01.05.2025
Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

19:16 01.05.2025
Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

17:39 01.05.2025
Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Ми були би вдячні, якби парламент встиг ратифікувати угоду про копалини зі США до 8 травня

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

Рубіо: Трамп визначиться, скільки часу ми присвятимо Росії та Україні

Рада може зібратися на позачергове засідання 8 травня для ратифікації угоди про корисні копалини зі США

ОСТАННЄ

Шмигаль: Формальних гарантій оборони в угоді про копалини із США немає

Наступні техдокументи до угоди про копалини зі США будуть не міжурядового, а інституційного рівня

Інвестфонд відбудови буде зареєстровано в США, але рахунок для внесків відкриють в Україні в гривнях - Шмигаль

Міносвіти готує механізми для конкурсного відбору ректорів університетів наглядовими радами

Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

Рубіо: Трамп визначиться, скільки часу ми присвятимо Росії та Україні

Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї - ЦПД

Кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок атаки БпЛА зросла до 30 людей, двоє з них у тяжкому стані

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА