Школи Житомира перейшли на дистанційний формат через пожежу на полігоні побутових відходів

Загоряння на Житомирському полігоні твердих побутових відходів станом на 6:00 п'ятниці локалізовано, роботи з ліквідації пожежі тривали всю ніч, повідомила пресслужба Житомирської міської ради.

"Протягом усієї ночі на місці події тривали роботи з ліквідації пожежі. У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається", - йдеться у дописі міськради у фейсбуці у п'ятницю.

Повідомляється, що фахівці ДУ "Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти. Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі. Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовано.

Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому повітрі.