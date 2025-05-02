Інтерфакс-Україна
Події
10:19 02.05.2025

Путін змінив плани та короткострокові цілі у війні з Україною - ЗМІ

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Володимир Путін з великою імовірністю відкоригував свої плани стосовно війни в Україні – наразі він збирається зміцнити свою владу на захопленій території та стимулювати економіку країни, але його стратегія щодо повного захоплення залишається актуальною, повідомляє CNN з посиланням на розвіддані.

"Нові розвідувальні дані, з якими ознайомилися американські та західні офіційні особи, свідчать про те, що президент Росії Володимир Путін, можливо, змістив свою безпосередню увагу у війні в Україні на короткострокові цілі – зміцнити свою владу на території, яку захопили його війська, і стимулювати економіку своєї країни, що зазнає труднощів, повідомили CNN кілька людей, знайомих із цим питанням", - йдеться у матеріалі на сайті CNN.

За оцінками експертів, це є еволюцією нещодавніх оцінок американської та західної розвідок, які свідчать про те, що Путін вважав, що стан війни був на його користь, що він мав імпульс, а також людські ресурси, щоб підтримувати більш тривалу боротьбу проти нестабільної України та захопити всю країну.

Ці зміни в підходах російського очільника можуть зіграти на руку президентові Дональду Трампу, який сподівається на досягнення мирної угоди.

"Усе це залежить від того, що США готові запропонувати Путіну, аби він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а відчув, що досягнув чогось, вартого значної паузи, після якої у якийсь момент пізніше він, можливо, повернеться до бойових дій", – зазначив один із посадовців.

Однак високопоставлені американські чиновники у розвідці, як і раніше, скептично ставляться до Путіна і його неодноразових заяв на поточних переговорах про те, що він хоче мирної угоди. Також поширена думка, що навіть якщо Росія погодиться на версію угоди на столі, вона може спробувати відновити війну та спробувати захопити більше України в довгостроковій перспективі.

Теги: #путін #війна #плани

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