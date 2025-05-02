2 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1164 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1164 RUSSIAN AGRESSION

2 травня відзначають Всесвітній день тунця, Міжнародний день Гаррі Поттера, Міжнародний день поінформованості про цингу.

У Великій Британії – День немовляти.

Православна церква вшановує пам'ять святого Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського.

Всесвітній день тунця

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/274.

Дата має переважно екологічну спрямованість. Передбачається, що свято приверне увагу до необхідності захисту рибних ресурсів планети.

Міжнародний день поінформованості про цингу

Присвячений хворобі цинга, яка декілька століть тому була поширеним явищем серед моряків та інших людей, тривалий час позбавлених свіжих овочів та фруктів.

Міжнародний день Гаррі Поттера

У різних країнах світу щороку 2 травня святкують Міжнародний день Гаррі Поттера. Шанувальники історії про Хлопчика зі шрамом, якому вдалося знищити негідника Волан де Морта, не забувають екранізовану сагу письменниці Джоан Роулінг. За сюжетом твору та десяти фільмів у жанрі фентезі добро будь-що перемагає зло. Улюблений персонаж Гаррі Поттер є взірцем мужності, хоробрості, самовідданості.

Міжнародний день туби

У першу п’ятницю травня відзначають Міжнародний день туби – це щорічне свято, присвячене шануванню туби, мідного духового інструменту, який є важливим для багатьох музичних жанрів.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Гната Петровича Стефаніва (1885–1949), українського військового діяча, полковника УГА, генерал-хорунжого Армії УНР; за іншими даними народився 10.02.1886 р.;

100 років від дня народження Леоніда Михайловича Орленка (1925−1994), українського художника-монументаліста, майстра настінного розпису та мозаїки.

Ще цього дня:

1945 - Командувач оборони Берліна Гельмут Вейдлінг підписав наказ про капітуляцію;

1980 - Із візиту в столицю Заїру Кіншасу почалася перша в історії Ватикану поїздка Папи Римського (Івана Павла II) до Африки;

1986 - Перемігши "Атлетіко" (Мадрид) 3:0, "Динамо (Київ)" завойовує Кубок Кубків 1985/86;

2011 - За твердженням адміністрації США, цієї ночі в ході таємної операції американського спецназу, проведеної в місті Абботтабад (Пакистан), був убитий Осама бен Ладен;

2014 - Протистояння в Одесі 2 травня 2014: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.

Церковне свято:

День пам’яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського

Він є однією з найвидатніших постатей у християнстві. Народився близько 297 року в Олександрії. Його мати, подібно до Анни з Біблії, привела молодого Афанасія до храму і віддала його на служіння Богові.

Афанасій став відомим завдяки своїй ревності до виконання Божих заповідей та своїм інтелектуальним здібностям. 319 року він був висвячений у диякони Олександрійської Церкви. Він активно брав участь у богословських дискусіях і написав багато творів, які відстоювали православну віру.

Однією з ключових подій у його житті була участь у Першому Вселенському соборі в Нікеї 325 року, де він виступав проти Арія і аріанства — вчення, яке заперечувало божественність Ісуса Христа3. Після смерті патріарха Олександра 326 року, Афанасій був обраний архієпископом Олександрії.

Упродовж життя Афанасій багато разів зазнавав переслідувань і був вигнаний зі своєї кафедри через свої антиаріанські погляди. Багато часу провів у вигнанні, де продовжував свою богословську та пастирську діяльність.

Святитель Афанасій Великий вважається стовпом Православ’я. Його життя і твори мають велике значення для християнської теології і церковної історії. Він помер у 373 році.

Іменини: Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.