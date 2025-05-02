Інтерфакс-Україна
Події
00:08 02.05.2025

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

1 хв читати

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США, внесений Кабінетом міністрів України, зареєстровано у Верховній Раді, повідомив постійний представник КМ у ВР України Тарас Мельничук у телеграм-каналі у четвер.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проєкт Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" (реєстр. № 0309)", - написав Мельничук у Телеграм.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/5928

Теги: #рада #угода #сша #інвестфонд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:46 01.05.2025
Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

22:44 01.05.2025
Девіс приступить до виконання обов'язків 5 травня – посольство США

Девіс приступить до виконання обов'язків 5 травня – посольство США

21:36 01.05.2025
Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

21:32 01.05.2025
Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

20:30 01.05.2025
Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

20:24 01.05.2025
Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

19:29 01.05.2025
Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

19:16 01.05.2025
Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

17:39 01.05.2025
Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

17:14 01.05.2025
Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

ВАЖЛИВЕ

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

ОСТАННЄ

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до восьми – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до чотирьох – ОВА

Одна людина загинула і є поранені внаслідок атаки російських БпЛА на Запоріжжя – ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя – ОВА

Російські дрони атакують Запорізьку область, працює ППО - ОВА

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 119 військовослужбовців - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 140 ворожих атак - Генштаб

США передають списані F-16 в Україну на запчастини

Рубіо обговорив с міністром закордонних справ Франції забезпечення справедливого і тривалого миру в Україні

Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА