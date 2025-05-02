Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США, внесений Кабінетом міністрів України, зареєстровано у Верховній Раді, повідомив постійний представник КМ у ВР України Тарас Мельничук у телеграм-каналі у четвер.

"Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України Проєкт Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" (реєстр. № 0309)", - написав Мельничук у Телеграм.

Як повідомлялося, у середу США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, що містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/5928