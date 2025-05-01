Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 119 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 119 військовослужбовців і 13 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 четверга.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 119 окупантів, з них 65 — безповоротно. Також знищено дві одиниці автомобільної техніки, супутниковий термінал, вісім БпЛА, а також пошкоджено одну бойову машину піхоти та гармату противника.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23766