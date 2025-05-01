Інтерфакс-Україна
Події
21:36 01.05.2025

Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

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Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, Майка Волца призначено послом в ООН

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Державний секретар Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, а радника з національної безпеки Майка Волца призначено послом в ООН.

"Мені приємно оголосити, що я висуваю кандидатуру Майка Волца на посаду наступного Посла Сполучених Штатів в ООН. З того часу, як він був у військовій формі на полі бою, в Конгресі та на посаді мого Радника з національної безпеки, Майк Волц наполегливо працював над тим, щоб ставити інтереси нашої країни на перше місце. Я знаю, що він робитиме те ж саме на своїй новій посаді. Тим часом, Державний секретар Марко Рубіо буде виконувати обов'язки Радника з національної безпеки, продовжуючи при цьому здійснювати сильне лідерство в Державному департаменті. Разом ми продовжимо невтомно боротися за те, щоб зробити Америку і світ ЗНОВУ БЕЗПЕЧНИМИ. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!", - дописав він у соцмережі Truth Social.

 

 

Теги: #призначення #трамп #сша

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