США передають списані F-16 в Україну на запчастини

Виведені з експлуатації винищувачі F-16 вивозять зі звалищ у США і відправляють в Україну для підтримки в робочому стані парку літаків цієї моделі, наданих країнами Європи, повідомляє американське видання The War Zone з посиланням на джерела у Військово-повітряних силах США.

За даними видання, департамент ВПС США "підтримав підтримання в робочому стані винищувачів F-16, переданих Україні європейськими країнами, надавши Україні на запчастини виведені з експлуатації і повністю неробочі винищувачі F-16". "Ці F-16 були виведені з активного використання в США і не придатні для польотів. Важливо, що вони не мають критично важливих компонентів, таких як двигун або радар, і не можуть бути відновлені для оперативного використання", - відзначив співрозмовник видання.

Докази того, що F-16 прямували в Україну, з'явилися минулого тижня, коли в соціальних мережах почали поширюватися фотографії, на яких щонайменше три упаковані в термоусадочну плівку F-16, без крил, хвостів, двигунів і радарів, завантажуються на літак Ан-124 "Авіаліній Антонова" в міжнародному аеропорту міста Тусон, штат Арізона.

Видання відзначає, що США не зобов'язувалися передавати Україні свої винищувачі F-16, але раніше у квітні командувач Європейським командуванням Збройних сил США і Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив комітету Сенату США, що додаткові F-16 готуються до постачання в Україну, хоча і не назвав джерело.

Загалом партнери обіцяли поставити Україні близько 85 бойових F-16, в тому числі 24 з Нідерландів, 19 з Данії і 12 з Норвегії (плюс 10 на запчастини), 30 з Бельгії. Однак частина цих літаків не відправляється в Україну, а використовується для підготовки українських пілотів в інших країнах.

"Хоча надані Сполученими Штатами літаки не збільшать загальну кількість літаків, вони, тим не менш, нададуть значний поштовх у підтримці зростаючого українського флоту "Вайперів". США не були зацікавлені в безпосередньому постачанні Україні літаючих винищувачів F-16, але це завжди може змінитися в якийсь момент", - йдеться в повідомленні.

Видання також відзначає, що винищувачі F-16 стають більш дефіцитними навіть у США. Станом на осінь минулого року на авіабазах Пентагону налічувалось 342 літака F-16 чотирьох модифікацій, але багато з них не придатні до польотів. Натомість брак запчастин перешкоджає постачанню додаткових літаків Україні від європейських союзників і, зокрема, стала причиною затримки поставок їх Бельгією.