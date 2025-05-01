Інтерфакс-Україна
Події
19:43 01.05.2025

Стефанішина та єврокомісарка Кос обговорили підготовку до відкриття перших переговорних Кластерів

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Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина у четвер провела телефонну розмову із комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос під час якої сторони обговорили наступні кроки в процесі підготовки до відкриття першого переговорного Кластеру в межах процесу вступу України до ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Офісу віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook.

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"Україна досягла значного прогресу в процесі реформ, і Європейська Комісія дала чітку, позитивну рекомендацію Раді ЄС рухатися далі в межах Кластеру 1", – зазначила Марта Кос.

 

Стефанішина подякувала Єврокомісії за підтримку України та висловила сподівання на продовження такої взаємодії.

"Я підтвердила готовність України співпрацювати з країнами-членами ЄС для вирішення будь-яких питань", - зазначила віцепрем’єрка.

Сторони погодилися на необхідності підтримувати тісний діалог щодо цього.

Як повідомлялося, в інтерв’ю Europa Libera Moldova єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС розглядає можливість продовження процесу вступу Молдови, відокремивши її від України на тлі того, як Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом.

Пізніше Стефанішина зазначила, що заяви щодо відкриття перемовин лише з Молдовою під час непростих консультацій України з Угорщиною є неконструктивними.

У свою чергу в Європейській комісії уникають відповіді на запитання, якою саме є позиція стосовно можливого розділення переговорного процесу про вступ в ЄС України та Молдови, і вказують, що це питання належить до компетенції країн-членів Євросоюзу.

 

Теги: #стефанішина #єс

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