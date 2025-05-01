Інтерфакс-Україна
Події
17:39 01.05.2025

Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

2 хв читати
Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент розцінює укладену с Україною угоду про економічне партнерство як взаємовигідну.

"Це чудова угода. Це угода президента Трампа, він уклав торговельні угоди, податкові угоди, а тепер у нас є ця українсько-американська угода про економічне партнерство. І це взаємовигідно", - сказав Бессент в ефірі Fox News у четвер.

За його словами, тепер США "показують, що мають економічний інтерес в Україні, і це сигнал для російського керівництва".

"Це також сигнал для американського народу, що ми маємо шанс взяти участь, отримати частину нашого фінансування, компенсації за зброю і бути партнерами в успіху українського народу, привнести американські ноу-хау, передовий досвід у відбудовану Україну", - сказав міністр.

Бессент також назвав укладену угоду "способом показати, що між Україною та США немає жодних розбіжностей".

Раніше Бессент заявив, що США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, і ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі.

"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи забезпечувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", – цитуються його слова у пресрелізі на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що на знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство позиціонує дві країни як такі, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом, щоб їх спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України.

Теги: #україна_сша #угода #бессент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:16 01.05.2025
Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

17:14 01.05.2025
Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

15:14 01.05.2025
Україна направлятиме до спільного з США Фонду 50% роялті від нових ліцензій на критичні природні ресурси – угода

Україна направлятиме до спільного з США Фонду 50% роялті від нових ліцензій на критичні природні ресурси – угода

13:09 01.05.2025
Сибіга поінформував ЄС про українсько-американський інвестфонд реконструкції

Сибіга поінформував ЄС про українсько-американський інвестфонд реконструкції

12:23 01.05.2025
Кабмін опублікував угоду зі США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

Кабмін опублікував угоду зі США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

11:32 01.05.2025
Прем’єр вдень почне консультації в Раді щодо ратифікації угоди зі США

Прем’єр вдень почне консультації в Раді щодо ратифікації угоди зі США

11:01 01.05.2025
Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

Угода зі США містить 12 статей і перелік мінералів з нафтою та газом, учасник фонду від України – Агенція ДПП

09:48 01.05.2025
Велика Британія вітає угоду України зі США

Велика Британія вітає угоду України зі США

03:52 01.05.2025
Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

03:50 01.05.2025
Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

Свириденко та Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

ОСТАННЄ

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

Міноборони та Укроборонпром співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

Національна асоціація адвокатів надала пропозиції до законопроєктів щодо утворення військових судів

Волц та його заступник звільнені з Ради нацбезпеки – Fox News

Реєстрація на вступні випробування в аспірантуру триватиме 2-23 травня

Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА