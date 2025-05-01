Угода про економічне партнерство між Україною та США взаємовигідна і надсилає сигнал керівництву РФ – Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент розцінює укладену с Україною угоду про економічне партнерство як взаємовигідну.

"Це чудова угода. Це угода президента Трампа, він уклав торговельні угоди, податкові угоди, а тепер у нас є ця українсько-американська угода про економічне партнерство. І це взаємовигідно", - сказав Бессент в ефірі Fox News у четвер.

За його словами, тепер США "показують, що мають економічний інтерес в Україні, і це сигнал для російського керівництва".

"Це також сигнал для американського народу, що ми маємо шанс взяти участь, отримати частину нашого фінансування, компенсації за зброю і бути партнерами в успіху українського народу, привнести американські ноу-хау, передовий досвід у відбудовану Україну", - сказав міністр.

Бессент також назвав укладену угоду "способом показати, що між Україною та США немає жодних розбіжностей".

Раніше Бессент заявив, що США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, і ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі.

"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи забезпечувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", – цитуються його слова у пресрелізі на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що на знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство позиціонує дві країни як такі, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом, щоб їх спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України.