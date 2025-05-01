Інтерфакс-Україна
Події
17:26 01.05.2025

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

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Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення
Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 четверга, 1 травня, кількість бойових зіткнень з російським агресором на лінії фронту становить 93, Сили оборони України продовжують стримувати наступ окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі.

Найбільша кількість бойових зіткнень зафіксована на покровському та лиманському напрямках.

Так, на покровському напрямку російські загарбники здійснили 26 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Миролюбівки й Олексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 20 атак противника, шість боєзіткнень тривають.

На лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 17 атак на позиції українських підрозділів, сім боїв тривають.

На харківському напрямку продовжуються два боєзіткнення. На куп’янському напрямку росіяни атакували п’ять разів, на сіверському – один раз. На краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки противника, ще три боєзіткнення тривають.

На торецькому напрямку з початку доби відбулося три боєзіткнення, на новопавлівському – шість, два з яких тривають. На оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири ворожі атаки.

На курському напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення, п’ять з них тривають досі. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши 18 КАБ, здійснив 116 артилерійських обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.

Теги: #війна #фронт #зведення

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