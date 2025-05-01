Інтерфакс-Україна
Події
12:11 01.05.2025

Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

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Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав Гончаренко у телеграм.

За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.

 

 

Теги: #угода_про_копалини #шмигаль #рада #доповідь

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