12:11 01.05.2025
Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").
"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав Гончаренко у телеграм.
За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.