Шмигаль доповість про українсько-американську угоду про копалини на засіданні Ради у п'ятницю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповість про угоду про копалини між США та Україною на пленарному засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Рада проголосувала, щоб завтра був виступ з доповіддю Шмигаля щодо підписаної угоди з США по надрам", - написав Гончаренко у телеграм.

За його словами, це рішення підтримали 224 народних депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.