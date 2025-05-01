Прем’єр вдень почне консультації в Раді щодо ратифікації угоди зі США

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, як і анонсував напередодні, у четвер проведе перші консультації у Верховній Раді щодо ратифікації міжурядової угоди про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, підписаної у середу у Вашингтоні.

"Нарада відбудеться сьогодні після 14:00", – повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у парламенті.

За прогнозами першого заступника голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка (фракція "Голос"), найближча дата можливої ратифікації угоди – це 13-15 травня, "і то, якщо встигнуть подати все в Раду".

"Міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити", – пояснив він.

Як повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, який очолював українську делегацію на технічних переговорах з підготовки угоди, вона містить 12 статей та перелік критичних матеріалів, носить фінансовий характер, від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки,

"Очевидно, що ми почнемо консультації з парламентом, представимо максимально прозоро. Це для нас надзвичайно важливо, тому що угода унікальна, багато було маніпуляцій у медіа, було страшилок незрозумілих", – сказав він в ефірі телемарафону зранку у четвер.

За його словами, після ратифікації почнеться створення самого фонду між Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (Development Finance Corporation, DFC) і Українською агенцією ДПП, яка діє в межах Міністерства економіки.