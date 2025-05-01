Інтерфакс-Україна
Події
10:52 01.05.2025

Росія не зможе виграти цю війну, росіяни повинні зрозуміти це - Келлог

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Росія не зможе виграти цю війну, росіяни повинні зрозуміти це - Келлог

Росія не виграє війну в Україні, оскільки не має значних успіхів останнім часом, цю війну можна закінчити лише переговорами, заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

"Росія не виграє цю війну. Росія не досягла жодних значних успіхів за останні півтора року. Вони не захопили Київ, столицю. Вони не просунулися на захід від річки Дніпро, яка є головною перешкодою. Вони не захопили Одесу. Вони втратили сотні тисяч солдатів і вони насправді нічого не досягли. Вони просуваються метрами, а не милями. А українці воюють на своїй землі. Вони воюють наполегливо", - сказав Келлог.

"Українці воюють на своїй власній землі, вони воюють важко, тому коли Росія говорить, що вона виграє, ні, це не так. Якщо б вона вигравала, то вона б вже виграла цю війну за три роки, а зараз триває четвертий рік. Тож я думаю, їм (росіянам – ІФ-У) треба сісти й усвідомити це. Я думаю, що українці перебувають у хорошому становищі", - наголосив Келлог.

За його словами, США готові "посили, якщо буде потрібно, свою підтримку України, тож ситуація зайшла в глухий кут. Ніхто не збирається вигравати цю війну військовим шляхом, це буде зроблено за допомогою дипломатії, і я думаю, що українці розуміють це досить добре", (…) і я думаю, що росіяни повинні зрозуміти це".

Теги: #війна #келлогг #росіяни

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