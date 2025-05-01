Інтерфакс-Україна
Події
10:15 01.05.2025

До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

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До АРМА передано зброю, вилучену ДБР у колишнього комбрига тероборони

За клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд у Запоріжжі передав до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) колекцію зброї, вилучену під час слідчих дій у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони.

Як повідомляє ДБР у четвер, орієнтовна вартість вилученого — майже 750 тис. грн.

Досудове розслідування встановило, що посадовець незаконно забезпечив своїй дружині виплату майже 1 млн 200 тис. грн бойових доплат.

"Він офіційно працевлаштував її до очолюваної бригади на посаду стрільця, організувавши виплати за нібито участь у бойових діях. Щоб обійти вимоги законодавства, подружжя формально розлучилось, однак продовжувало проживати разом", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що під час обшуків у фігурантів була вилучена значна кількість колекційної зброї — три самозарядні карабіни, дві гвинтівки, самозарядний пістолет та помпову рушницю.

Вся зброя передана до АРМА для подальшого управління.

Теги: #зброя #арма

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