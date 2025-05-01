Інтерфакс-Україна
Події
09:48 01.05.2025

Велика Британія вітає угоду України зі США

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Велика Британія вітає угоду України зі США

Міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі привітав підписання угоди про економічну співпрацю між Україною та США і запевнив у продовженні 100-річного партнерства Лондона з Києвом.

"Велика Британія вітає кроки, зроблені США та Україною для підписання угоди про економічне партнерство. Підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною. Завдяки нашому 100-річному партнерству ми поглиблюємо економічні та безпекові зв'язки для майбутніх поколінь обох наших країн", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Як повідомлялося, перша віцепрем’єрка – міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна. 

Теги: #україна_сша #угода #велика_британія

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