Унаслідок ворожого обстрілу загинув залізничник на Одещині – "Укрзалізниця"

Російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Одеської області, загинув залізничник, повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниці".

"Одещина та залізнична інфраструктура регіону цієї ночі перебувала під ворожим обстрілом. На робочих місцях обійшлось без жертв, проте, на жаль, ворожа атака на Одесу забрала життя залізничника у його власному домі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу одну з ділянок пошкоджено: постраждали колії, контактна мережа та три вантажні вагони. Разом з тим, пасажирські поїзди курсують за графіком.

"Залізничники проводять оперативні відновлювальні роботи, щоб вантажні поїзди курсували до портів без перешкод. Наразі вони прямують альтернативним маршрутом", - зазначили у відомстві.