1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1163 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1163 RUSSIAN AGRESSION

1 травня відзначають День весни і праці.

Також сьогодні День поширення інформації про лікувальний масаж, Міжнародний день пудель-міксів, EuroMayDay, День порятунку носорога, День народження поштової марки, День директорів шкіл, Всесвітній день любові, День управлінського коучингу.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Єремії; пам’ять благовірної святої Тамари, цариці грузинської.

День весни і праці

Свято 1 травня у багатьох асоціюється із сподіваннями на краще. Цей день ще раз нагадує нам про те, що саме від чесної праці залежить процвітання будь-якого суспільства. Кожен трудівник заслуговує на пошану.

Святкування Дня весни і праці тісно пов’язане з історією простих трудівників. У 1877 році почалися масові страйки американських робітників, які працювали у металургійній та залізничній галузях. Та влада швидко придушила ці акції протесту. Однак через 13 років трудівники знову вийшли на мітинги, хоча протести були здебільшого мирними. Основною причиною тодішніх страйків була низька оплата праці. Також робітники вимагали створення спеціальних організацій, які б відстоювали права простих трудящих.

Проте саму дату Дня праці поєднують з протестами робітників в американському Чикаго, які відбулися саме 1 травня 1886 р. В цей день робочі заводів і фабрик країни зібралися на вулицях в знак протесту проти довгого трудового дня. Їхнього основною вимогою було встановлення нового робочого графіку, за яким люди мали працювати не більше аніж 8 годин на добу. Хоча в деяких цехах люди працювали по 15, а іноді і по 20 годин на добу.

Протести тривали кілька днів, а 4 травня на одній з площ міста у бік поліціянтів полетіла вибухівка. Внаслідок цього загинуло 7 служителів правопорядку і ще понад півсотні постраждало. Також пролунали постріли в бік страйкарів, четверо із них загинули. А ще 7-х засудили та стратили через повішання. В акціях протесту брали участь понад 500 000 громадян. Згодом до чиказьких страйкарів приєдналися робітники з інших міст, таких як Вашингтон, Детройт, Пітсбург, Нью-Йорк та інші.

У 1888 році відбулося засідання національної федерації праці, на якому день 1-го травня проголосили Днем боротьби за права робітників. Свято мало важливе національне значення.

Рік по тому, відбувся Конгрес другого Інтернаціоналу у Парижі, на якому виступили делегати із США. Вони розповіли про активний рух американських робітників та запропонували створити так звану інтернаціональну демонстрацію, коли трудівники всіх країн об’єднаються у ході за права робітників. Головною вимогою мало стати скорочення робочого дня з 15 до 8 годин. Днем проведення демонстрації оголосили 1 травня і присвятили його травневим акціям протесту, що відбулися у 1886 році в Чикаго.

1890-й рік ознаменувався масовими протестами в великих містах Америки та країн Європи. Будапешт, Краків, Прага, Львів, Париж, Барселона – люди масово виходили на протести, відстоюючи свої права. Не обійшлось без сутичок. Наприклад, в Іспанії, маніфестанти постраждали від обстрілу жандармів, багато людей загинуло.

Наприкінці 19-го століття учасники травневих страйків та демонстрацій почали вимагати загального покращення умов життя, лунали заклики до солідарності та миру.

EuroMayDay

EuroMayDay —щорічний політичний день дій проти дискримінації та нестабільності, який відзначається 1 травня, одночасно з Днем весни і праці. Це, свого роду, "оновлена версія" традиційного Першотравня, яка фокусується на боротьбі з дискримінацією молоді та мігрантів, що працюють у Європі.

EuroMayDay — це європейська мережа масових рухів, яка спрямована на підвищення обізнаності про виклики, з якими стикається молодь у сучасній Європі.

День поширення інформації про лікувальний масаж

День поширення інформації про лікувальний масаж, що відзначається 1 травня кожного року, присвячений визнанню користі терапевтичного масажу для здоров'я та релаксації.

Міжнародний день пудель-міксів

Міжнародний день пудель-міксів - це особливе свято для всіх собак породи пудель-мікс у всьому світі, відзначається щороку 1 травня. Ця подія не тільки вшановує цих чарівних і різноманітних собак, але й надає можливість власникам пуделів-міксів зустрітися, обмінятися досвідом і насолодитися днем розваг і святкувань зі своїми пухнастими друзями.

День порятунку носорога

День порятунку носорога — це всесвітня подія, яка проходить щорічно 1 травня з метою привернути увагу до критичної ситуації, щодо носорогів у всьому світі, і сприяти діям на підтримку їх збереження.

День директорів шкіл

У перший травневий день по всьому світі вітають директорів шкіл – як чинних, так і тих, які знаходяться на заслуженому відпочинку. Вперше святкувати його запропонувала Джанет Деларія, членкиня Асоціації вчителів США.

День народження поштової марки

Поштова марка – звичний атрибут листа, який випускається поштовим відомством. Вона є спеціальним знаком, що підтверджує оплату поштових послуг. Але серед марок є дуже цінні екземпляри, які для філателістів є справжнім історичним скарбом та гарною інвестицією в майбутнє. 1 травня відзначається День народження поштової марки.

Всесвітній день любові

День глобальної любові традиційно святкується в багатьох країнах світу 1 травня. Це свято поєднує усіх, кому близька любов одне до одного, до дітей, до природи, до усього живого, до свободи, до планети Земля. Заснував Global Love Day Фонд Любові у 2004 році.

День управлінського коучингу

День коучингу для керівників - це особлива подія, присвячена визнанню значної ролі коучів для керівників у розширенні можливостей і підвищенні ефективності роботи бізнес-лідерів у різних галузях.

Всесвітній день паролів

Традиційно у перший четвер травня святкується Всесвітній день паролів. Проведення цього свята запропонували експерти Intel, а IT-галузь підтримала цю ідею.

Цього дня народилися:

125 років від дня народження Євгенії Онуферко-Ситник (Ситник-Онуферко) (1900–1975), української журналістки, редакторки, педагогині, громадської діячки (Канада);

110 років від дня народження Віктора Яковича Починка (1915−1999), українського вченого в галузі органічної хімії, педагога;

100 років від дня народження Миколи Григоровича Чумаченка (1925−2011), українського вченого-економіста, організатора науки, педагога;

95 років від дня народження Льва (Левка) Миколайовича Колодуба (1930–2019), українського композитора, педагога, музично-громадського діяча;

90 років від дня народження Олександра Володимировича Городиського (1930−1992), українського вченого в галузі електрохімії;

90 років від дня народження Григорія Васильовича Самойленка (1935), українського філолога, літературознавця, бібліографа, історика культури, краєзнавця;

80 років від дня народження Василя Івановича Зінкевича (1945), українського співака, Героя України (2009);

80 років від дня народження Миколи Івановича Сенченка (1945), українського вченого в галузі обчислювальної техніки та книгознавства, бібліотеко- та бібліографознавця, публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча.

Ще цього дня:

1919 - У Фінляндії затверджено національний прапор;

1931 - У Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі — 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг", збудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема лише за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-ї авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалась найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені було збудовано башти Міжнародного торгового центру;

1937 - Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, що не дозволяв США втручатись у військові події в Європі;

1943 - Німецькі нацисти вчиняють масове вбивство 9000 євреїв з гетто в м. Бродах на Львівщині;

1944 - Відбувся перший політ реактивного літака "Мессершмітт Me 262";

1954 - В Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників більш ніж у 150 країнах світу;

1966 - студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1994 - Під час змагань "Гран-прі Сан-Марино" на трасі в Імолі загинув 34-річний бразильський автогонщик, трикратний чемпіон світу в класі машин "Формула-1" Айртон Сенна;

1997 - На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія;

1997 - Румунія принесла офіційні вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління;

1998 - Колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що відбувся в 1994 році і привів до загибелі більше півмільйона людей;

1999 - Тіло британського альпініста Джорджа Меллорі знайдено на горі Еверест через 75 років після його зникнення в 1924 році.

Церковне свято:

День пам’яті Пророка Єремії

1 травня православна церква вшановує пам’ять святого пророка Єремії з Анатота.

Святий Єремія приєднався до пророчого служіння в юному віці – 15 років. Єремія передбачив нищення земель Єгипту та юдеїв, руйнування та пограбування Єрусалиму. Ніхто не прислуховувався до пророцтв святого, але усі вони здійснились ще за його життя.

Ще Єремію називали запашником (з цього дня найчастіше починали активну працю в полі) або запрягальником (вважали, що Єремія обов’язково допоможе хліборобам, запрігши на небі власну колісницю).

Пам’ять благовірної святої Тамари, цариці грузинської

Тамара Велика народилась у місті Мцхета у 1166 році, походить з давнього грузинського роду Багратіоні. Період її царювання став золотим часом Грузії. Цариця була мудрою та справедливою, сприяла поширенню християнської віри, активно займалась будівництвом монастирів та храмів. Померла свята Тамара у 1213 році в печерному монастирі.

Іменини: Ігнатій, Макарій, Тамара.