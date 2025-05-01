Інтерфакс-Україна
Події
06:34 01.05.2025

Глава МЗС Люксембургу про триденне "перемир’я" РФ: Мир надто серйозна річ, щоб робити його лише коли вигідно пропаганді

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Наразі є потреба у повноцінному режимі тиші, а не у коротких паузах, які пропонує РФ, заявив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

"Чи є мир, просто як припинення вогню, справді корисним? Адже на Червоній площі хочуть безпеки, так? Після всього, що вони зробили, їм потрібно показати мир — якщо можна так сказати, їм потрібне припинення вогню. Але припинення вогню — це ще не мир. І це точно не на три дні", - сказав він на пресконференції у Києві.

Беттель наголосив, що наразі є потреба у припиненні вогню - не коротких паузах, а у повноцінному режиму тиші.

"Коли я бачу, як часто Росія порушувала режим припинення вогню, особливо останнім часом, виникає питання: припинення вогню — лише перший крок, а далі має йти відновлення довіри (…) Але це добре у вашому порядку денному. Мир — надто серйозна річ, щоби робити його лише тоді, коли це вигідно для пропаганди", - зазначив він.

Як повідомлялося, Володимир Путін 28 квітня в односторонньому порядку анонсував триденне припинення вогню у війні проти України, на 8-10 травня. Тим часом Україна закликала до повного та безумовного перемир’я на 30 діб.

Теги: #перемиря #рф_9травня #люксембург

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