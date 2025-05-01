Інтерфакс-Україна
Події
06:31 01.05.2025

Люксембург спрямовує EUR10 на енергетичну стійкості України – глава МЗС Беттель

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Люксембург виділяє EUR10 млн для енергетичної стійкості України, повідомив міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель.

"Я також радий оголосити, що ми вирішили також надати EUR10 млн до Фонду енергетичної підтримки на підтримку довгострокової енергетичної стійкості та енергетичної незалежності України", - сказав він на пресконференції у Києві.

Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, кошти енергетичного фонду будуть спрямовані на критичні потреби від закупівлі обладнання та пального до модернізації енергетичної інфраструктури.

Теги: #люксембург #допомога #енергетика

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