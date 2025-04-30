Кількість постраждалих через ранкову ворожу атаку у передмісті Харкова зросла до 14, більшість з них діти - прокуратура

За оновленими даними, кількість постраждалих у Південному (Харківська обл) внаслідок ранкової атаки російських дронів зросла до 14 осіб.

"Ще двоє дівчат віком 8 та 16 років зазнали гострого шоку внаслідок атаки ворога ударними БпЛА по м. Південне. Отже, кількість постраждалих зросла до 14 людей, серед яких девʼять дітей", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.