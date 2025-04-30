Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль

Уряд проведе 1 травня консультації з головами фракцій, груп і керівництвом Верховної Ради щодо ратифікації угоди про українські копалини зі США, повідомив, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Завтра у нас передбачені консультації з головами груп і фракцій, і керівництвом парламенту щодо деталей цієї угоди", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр повідомив, що угода є міжнародною і буде ратифіковуватися у Верховній Раді, а щодо США зазначив, що на цьому етапі достатньо буде лише верифікації їх урядом.

"Після ратифікації в парламенті дана угода набере чинності і ми зможемо рухатися далі і підписувати технічну угоду між юридичними особами США і України", - додав він.

Раніше Шмигаль повідомив, що угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби.