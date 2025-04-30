Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби - Шмигаль

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Угода про корисні копалини зі США може буде підписана протягом найближчої доби, сподівається прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні перша віцепрем'єр міністерка Юлія Свириденко на шляху до Вашингтона. Ми допрацьовуємо уже остаточні деталі з нашими американськими колегами… Як тільки будуть доопрацьовані всі остаточні деталі, найближчим часом, я сподіваюся найближчої доби угода буде підписана і ми отримаємо перший крок", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

Прем'єр підкреслив, що наразі опрацьовуються технічні деталі, так як всі принципові моменти уже погоджені, а уряд зібрав погодження тексту в основних міністерствах.

"Уряд буде готовий в будь який момент, як тільки буде вже остаточна інформація від наших колег з Вашингтону, затвердити угоду", - додав він.

За його словами, після цього буде потрібно підписати ще дві технічні угоди про створення Інвестиційного фонду інвестицій і його фінансування та наповнення.

Шмигаль зазначив, що після раду консультацій зі США угоди стала максимально партнерською, Зокрема, Фонд буде створено в Україні з розподілом 50/50 часток управління (по три представника від сторін) і часток внесків сторін; внески будуть здійснюватися в грошовій формі; американська сторона зможе розраховувати нову військову допомогу як внесок до Фонду; Україна зберігає контроль над усіма ресурсами (надра, інфраструктура, природні ресурси), а внесок робить з нових ліцензій і нової ренти на корисні копалини; Фонд продовж 10 років буде інвестувати в розвиток і відновлення України (як капітальні інвестиції у створення підприємств, так і угоди про викуп продукції українського виробництва), а після того за домовленістю сторін прибутки зможуть розподілятися; угода звільняє сторони, які діють в межах цієї угоди від оподаткування і від мит; американська сторона бере на себе зобов'язання залучати інших міжнародних партнерів і приватний бізнес до роботи за підтримки цього Фонду; суперечки в рамках угоди вирішуються шляхом взаємних консультацій.

"Жодні борги, жодна допомога, яка надавалася Україна до підписання угоди, не є предметом цієї угоди", - підкреслив прем'єр.

Крім того, Шмигаль додав, що угода зі США ніяк не суперечить вступу України в Європейський Союз і євроінтеграційним зобов'язанням.

Як повідомлялося, 17 квітня Україна та США підписали спільний Меморандум щодо угоди про економічне партнерство, який відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.