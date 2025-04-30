Інтерфакс-Україна
Події
13:11 30.04.2025

Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

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Четвер в Україні буде теплий, у п'ятницю відчутно похолодає, місцями короткочасний дощ

Невеликий короткочасний дощ очікується у західних, північних, центральних та Харківській областях вдень у четвер, 1 травня, у інших регіонах без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень переважно північно-західний, 7-12 м/с, у північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 19-24°, у північній частині 15-20°.

У Києві 1 травня вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер вночі змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 16-18°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень з 1881 року найвища температура 1 травня була 30,0° тепла в 2012р., найнижча 0,6° морозу в 1940р.

У п'ятницю, 2 травня, в Україні без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у західних, північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), у південній частині 5-10° тепла; вдень 12-17°, у південно-західній частині 16-21°, на північному сході країни 9-14°.

У Києві 2 травня без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16° тепла.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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