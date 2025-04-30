Інтерфакс-Україна
Події
10:03 30.04.2025

Двоє чоловіків, один із яких – військовий на реабілітації, за $14,5 тис. переправляли ухилянтів за кордон

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Правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, один з них – військовослужбовець на реабілітації, які за $14,5 тис. переправляли військовозобов'язаних за кордон, повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом громадянам у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України чи інших військових формувань (ч. 3 ст. 332 та ч. 1 ст. 114-1 КК України)", - йдеться в повідомленні обласної прокуратури в середу.

За даними слідства, 44-річний чоловік організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон, залучивши до протиправної діяльності військовослужбовця, який перебуває на реабілітації.

"З метою уникнення блокпостів на авто з камуфльованим маркуванням чоловіків доправляли з м. Києва до прикордонних населених пунктів у Вінницькій та Чернівецькій областях, звідки ухилянти, отримуючи інструкції від організаторів, безперешкодно перетинали державний кордон України поза пунктами пропуску", - зазначається в повідомленні.

Вартість такої послуги, як уточнюють в прокуратурі, становила $14,5 тис. з особи.

Під час отримання грошових коштів підозрюваних затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Теги: #ухилянти #схема

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