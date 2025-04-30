Інтерфакс-Україна
Події
08:40 30.04.2025

Усик закликав президента США зупинити війну в Україні

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Усик закликав президента США зупинити війну в Україні

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю Пірсу Моргану прокоментував тему завершення війни в Україні та закликав президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні.

"Чого б я хотів від Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні. Звісно, не віддаючи території. Це моя територія, це територія моєї країни, це мій народ", – сказав Усик.

Також Усик відповів на запитання ведучого про те, чи має Україна піти на територіальні поступки Росії заради укладання мирного договору.

"Це нісенітниця. Послухайте, у нас є багато спірних місць. Але чому Росії можна, а іншим – ні? Це нісенітниця, так? Наш світ живе правдою. У нас є Україна. Це, це і це – належить Україні. Чому ти забираєш мою країну? Президент Трамп, розплющте очі, будь ласка", - заявив він.

 

Теги: #усик #війна #рф

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