Інтерфакс-Україна
Події
03:29 30.04.2025

Індія нападе на Пакистан протягом 24-36 годин – міністр інформації Пакистану

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Міністр інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарар, посилаючись на підтверджені дані розвідки, повідомив, що Індія планує завдати військового удару протягом наступних 24–36 годин.

"Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин", - написав Тарар в соцмережі Х у вівторок.

Джерело: https://x.com/2Kazmi/status/1917320582980321304

Теги: #війна #пакистан #удар #індія

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